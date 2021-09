Obbligo Green pass: oltre 4 mila prenotazioni nelle ultime 24 ore

La fascia 40-49 anni risulta essere la prima per numero di prenotazioni alla prima dose, al secondo 30-39

Oggi la fascia 40-49 anni risulta essere la prima per numero di prenotazioni alla prima dose (922) per un totale della giornata, sommando le altre categorie, di 4.029 persone. Dato in ascesa rispetto sia a ieri (667) che a sabato (2.443). Ne dà notizia il vicegovernatore con delega alla Salute.

Al secondo posto la fascia 30-39 con 864 prenotazioni, e a seguire la 50-59 (792), la 20-29 (671), la 60-69 (317), la 12-19 (311), la 70-79 (108) e infine quella degli over 80 (44). Relativamente alla terza dose, al momento riservata alle categorie dei più fragili indicate dal Ministero della Salute, su un totale di 536 prenotazioni, è la fascia 70-79 a guidare la graduatoria (140), seguita dalla 60-69 (127) e dalla 50-59 (94).