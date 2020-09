In Slovenia torna l'obbligo di mascherina

Il governo sloveno ha deciso di ristabilire l'obbligo delle mascherine negli spazi chiusi e sui mezzi pubblici. Il decreto è stato adottato oggi per impedire la diffusione del Covid-19. La notizia è stata riportata dal Primorski. In Slovenia, nella giornata di oggi, sono stati registrati oggi 53 casi di coronavirus. Secondo quanto riportato da Lavoce.hr, il portavoce del governo per la pandemia, Jelko Kacin, ha annunciato che, nel corso della riunione prevista per giovedì, il governo rivedrà la lista dei Paesi sicuri. Kacin ha anche puntato l'indice “sulla crescita drammatica” del contagio in Croazia, facendo presente che la situazione si sta inasprendo in Italia, Austria e Ungheria.

