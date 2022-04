Obbligo mascherine, Riccardi - Gelmini: "Troppo presto per toglierlo"

Sulla possibile eliminazione dell'obbligo delle mascherine al chiuso, l'assessore alla Salute Riccardi concorda con il ministro per gli affari regionali Mariastella Gelmini: bisogna affidarsi agli scienziati, che al momento considerano prematuro il decadere dell'obbligo perché i contagi sono ancora alti. "Abbiamo discusso con il ministro del tema, nel nostro partito siamo rigorosi sulle indicazioni che la scienza ci dà e se la scienza ci dice così dobbiamo adeguarci senza fare troppe discussioni". Una linea confermata stamattina dallo stesso ministro Gelmini, presente a Trieste per l'incontro sul Pnrr "Italia Domani" in Porto Vecchio. "Valuteremo con la cabina di regia, personalmente sono cauta ma ascolteremo le indicazioni del sistema sanitario", ha concluso il ministro.

Il vicegovernatore, a margine di un importante convegno sulla cardiologia a Trieste, ha parlato poi della campagna vaccinale spiegando che per la quarta dose "vediamo un'adesione timida da tutto il paese ma è una partita su cui dobbiamo continuare a lavorare, specialmente per le persone che hanno superato una certa età e hanno delle fragilità. Vediamo come la circolazione del virus sia ancora alta ma c'è una distanza significativa dalla domanda ospedaliera, e questo è il frutto della campagna vaccinale e della responsabilità di chi si è voluto vaccinare anche per chi non l'ha fatto".

Riccardi si è poi espresso sul problema della carenza di personale nelle aziende sanitarie, avanzato da alcuni sindacati. Per l'assessore "è necessario modificare le regole strutturali del paese. Tutte le regioni hanno presentato un documento di 40 pagine al Governo in cui viene chiesto di modificare le regole che presidiano il personale, questa è la vera emergenza". UN cambiamento che deve partire "dal rapporto con la struttura universitaria per la formazione del personale. Per troppi anni non è stato fatto e oggi ne paghiamo le conseguenze", ha concluso il vicepresidente del Fvg.