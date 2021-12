Obbligo vaccinale insegnanti, Matteoni: “In regola il 90% del personale nelle scuole comunali”

Domani, mercoledì 15 dicembre 2021, scatta l'obbligo vaccinale anche per i dipendenti dei servizi educativi e scolastici comunali di fascia 0-6 anni.

"Grazie al grande senso di responsabilità del personale e ai protocolli di verifica e monitoraggio già in essere" - dichiara l'Assessore Nicole Matteoni - "i servizi del Comune di Trieste sono pronti. Infatti ben il 90% degli operatori interessati è in regola con le nuove disposizioni ed è pertanto già operativo".

Pur nel contesto degli stringenti vincoli posti dalle norme nazionali di contenimento del contagio da COVID-19 e dall'esponenziale aumento dei casi positivi registrato soprattutto nelle ultime settimane, e con acuzie proprio in questi giorni, si conferma la decisa volontà dell'Amministrazione Comunale di continuare a tenere sempre aperti i servizi, nel rigoroso rispetto degli standard di sicurezza eD equilibrando l'impiego delle risorse disponibili per assicurare la frequenza al maggior numero di bambini possibile.