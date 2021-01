Occupano abusivamente un edificio in zona Silos: sei denunciati

La scorsa notte la Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento aggravato e occupazione abusiva di edificio sei cittadini rumeni, di cui una donna. Gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine di Padova che coadiuva quello della Questura nel controllo del territorio li hanno notati e identificati in largo Santos, lungo la direttrice che porta ai vecchi magazzini portuali ristrutturati, all’interno di un caseggiato abbandonato. Accompagnati in Ufficio, dopo le formalità di rito, i comunitari sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica.