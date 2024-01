Occupazione femminile: Trieste è prima in regione

TRIESTE - Trieste è prima in regione per occupazione femminile e il cosiddetto ‘gender gap’, in questo caso la differenza tra occupazione femminile e maschile, si attesta intorno alla metà del dato regionale. I dati sono emersi in una conferenza stampa sui nuovi incentivi della Regione alle assunzioni di giovani e donne, alla presenza dell'assessore Alessia Rosolen e del dottor Carlos Corvino, del Servizio Osservatorio Mercato del Lavoro. “Vediamo una differenza sistematica e forte tra il mercato del lavoro femminile a Trieste e nelle altre province - spiega Corvino -. Il tasso di occupazione più elevato tra le quattro province è quello di Trieste, soprattutto quello femminile. La differenza tra occupazione maschile e femminile è intorno al 6 per cento, laddove a livello regionale è al 13 per cento circa”.

Dati che hanno una spiegazione ben precisa: “La quota di terziario, dove sono occupate soprattutto le donne - spiega ancora l'esperto - è molto più elevata nella provincia di Trieste, che ha minor vocazione manifatturiera. Inoltre nella provincia di Trieste ci sono dei servizi di conciliazione che altre province non hanno, quindi c’è un circolo virtuoso, maggior servizio di conciliazione vuol dire più possibilità alle donne di poter stare nel mercato del lavoro”.

Riguardo alle criticità del mercato del lavoro in generale, in conferenza stampa è stato evidenziato come in Fvg i dati siano positivi dal punto di vista quantitativo: “dal 2021 al 2022 - ha spiegato Corvino - tanto come occupati che come assunzioni abbiamo registrato un record, ma il problema è la qualità. Un circolo in apparenza virtuoso che in realtà è vizioso, perché si parte dalla precarietà, e la percentuale di assunzioni a tempo determinato mediamente dura quattro mesi”.

E’ stato poi spiegato come, nella fascia 15 - 34 anni, per quasi il 40 per cento i cittadini del Fvg sono occupati a tempo determinato. Per le donne il 50 per cento in quella fascia d’età. In calo nel 2023 rispetto all'anno scorso anche i contratti a tempo indeterminato, circa il 9,6 per cento in meno. E' necessario tuttavia precisare che dal 2021 al 2022 questi contratti sono cresciuti in maniera significativa (circa il 38 per cento), quindi molte imprese, soprattutto manifatturiere, hanno assunto molte persone in quel periodo e ora il fabbisogno è minore. L'assenza di una stabilità lavorativa significa incertezza esistenziale e difficoltà ad andare a vivere da soli. Un fenomeno che influisce anche sulla denatalità, poiché la precarietà lavorativa in età giovanile porta le famiglie ed avere figli in età sempre più avanzata.