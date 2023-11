Occupazione dell'università, gli studenti liberano la facoltà di Economia

TRIESTE - E' durata una notte l'occupazione della facoltà di Economia andata in scena nella tarda serata di ieri e che ha interessato l'edificio D dell'ateneo giuliano. Qualche decina di studenti universitari ha dormito all'interno della struttura e questa mattina ha ottenuto un incontro con il rettore Di Lenarda. La protesta era stata decisa, come si legge nel comunicato diffuso in serata, per "rispondere al silenzio assordante dell’ateneo sulle questioni che da mesi stiamo sollevando, ovvero la solidarietà con la popolazione palestinese e la necessità di rescindere accordi con le università israeliane, la creazione di reali strumenti per la tutela del benessere psicologico, la creazione di reali strumenti di contrasto alla violenza patriarcale e la rescissione di qualsiasi accordo con aziende e multinazionali che si rendono colpevoli dell’attuale crisi ecologica e climatica".