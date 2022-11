"Offri un caffè buonissimo" e aiuta i bambini chirurgici: torna la campagna di ABC Burlo

Un ritorno atteso quello della campagna “Offri un caffè buonissimo”, ideata da A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo insieme a Confcommercio e Fipe Trieste. A Trieste il caffè è simbolo della cultura cittadina e con A.B.C. torna, dunque, a farsi portatore di solidarietà. Tutti i cittadini sono invitati a lasciare in dono il valore di un caffè per sostenere i progetti di A.B.C. Ad accogliere le donazioni saranno le cassettine in legno, riconoscibili dalla ben nota immagine della campagna e ospitate negli esercizi pubblici e commerciali che aderiscono all’iniziativa e che oggi sono già oltre 90. Un’azione piccola per un risultato grande e duraturo, che crea valore sociale e rinsalda la coesione di una comunità. Esercenti, imprenditori, negozianti che volessero aderire alla campagna, possono ancora farlo scrivendo a FIPE Trieste. La campagna proseguirà fino ai primi mesi del 2023.

Trova il luogo più vicino e offri un caffè buonissimo

Chi, tra i cittadini, volesse trovare il luogo più vicino per offrire il suo caffè buonissimo, può andare sul sito di A.B.C. e cercare la pagina dedicata, dove saranno segnalati tutti gli esercenti e le realtà nelle quali troveranno la cassettina per la donazione. Al fianco dell’Associazione, una rete che vede capofila Confcommercio e Fipe Trieste, che anche quest’anno hanno dato il loro fondamentale e concreto supporto per il coinvolgimento del tessuto commerciale cittadino. Ad essi si aggiunge il sostegno di Associazione Caffè Trieste e Solidarietà Trieste e la media partnership di Radio Punto Zero e Radio Attività, che con notizie e approfondimenti sosterranno una capillare diffusione dell’iniziativa. Con l'hashtag #uncaffexABC è possibile condividere foto e pensieri intorno alla campagna e contribuire alla sua diffusione.

A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo

La campagna viene lanciata per sostenere i progetti dell’Associazione, che da diciassette anni accompagna e supporta i bambini che devono affrontare lunghi e ripetuti interventi chirurgici all’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e le loro famiglie. Nella fattispecie il raccolto di questa edizione di “Offri un Caffè buonissimo” sarà destinato all’accoglienza delle famiglie nelle Case A.B.C.