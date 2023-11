Torna "Offri un caffè buonissimo", negozi e ristoranti aiutano i bambini del Burlo

TRIESTE - Torna “Offri un caffè buonissimo”, la campagna di A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo, le cuo adesioni hanno già raggiunto quota 100, ma sono ancora aperte e molti nuovi esercizi si stanno unendo alla causa, giorno dopo giorno. I cittadini e la comunità tutta sono invitati a lasciare una donazione nei negozi, bar e ristoranti che hanno aderito. L'iniziativa è organizzata insieme a Confcommercio e Fipe Trieste che giunge alla sua quinta edizione. Il caffè è un elemento simbolico per Trieste, per la sua cultura e la sua storia: con “Offri un caffè buonissimo” A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo intende creare una connessione tra una delle abitudini quotidiane più sentite dalla comunità triestina e un gesto di solidarietà: i cittadini sono invitati a lasciare in dono il valore di un caffè per sostenere i progetti di A.B.C. Ad accogliere le donazioni saranno le apposite cassettine in legno, riconoscibili dalla ben nota immagine della campagna e ospitate negli esercizi pubblici e commerciali che aderiscono all’iniziativa e che oggi sono già 100. Un’azione piccola per un risultato grande e duraturo, che crea valore sociale e genera solidarietà e coesione all’interno della comunità. Esercenti, imprenditori, negozianti che volessero aderire alla campagna, possono ancora farlo scrivendo a FIPE Trieste. La campagna proseguirà fino ai primi mesi del 2024. Chi, tra i cittadini, volesse trovare il luogo più vicino per offrire il suo caffè buonissimo, può andare sul sito di A.B.C. e cercare la pagina dedicata, dove sarà possibile consultare la lista di tutti gli esercenti e delle realtà che aderiscono all’iniziativa e raccolgono le donazioni attraverso la cassettina. Al fianco dell’Associazione, una rete che vede capofila Confcommercio e Fipe Trieste, che anche quest’anno hanno dato il loro fondamentale e concreto supporto per il coinvolgimento del tessuto commerciale cittadino. Ad essi si aggiunge il sostegno di Associazione Caffè Trieste e Solidarietà Trieste e la media partnership di Radio Punto Zero e Radio Attività, che con notizie e approfondimenti sosterranno una capillare diffusione dell’iniziativa. Con l'hashtag #uncaffexABC è possibile condividere foto e pensieri intorno alla campagna e contribuire alla sua diffusione.

La campagna viene lanciata per sostenere i progetti dell’Associazione, che da oltre diciotto anni accompagna e supporta i bambini che devono affrontare lunghi e ripetuti interventi chirurgici all’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e le loro famiglie. Il raccolto di questa edizione di “Offri un Caffè buonissimo” sarà destinato al progetto accoglienza di A.B.C. e in particolare andrà a sostegno della sesta casa, inaugurata nel 2023 per far fronte alle richieste sempre crescenti da parte delle famiglie: dalle semplici spese correnti per acqua luce e gas, ai canoni di locazione, dalla piccola manutenzione ordinaria alle spese per la pulizia e la cura degli appartamenti. Piccoli e grandi accorgimenti che renderanno la permanenza delle famiglie dei bambini chirurgici più funzionale e confortevole e che potranno dare loro sollievo e conforto in un momento emotivamente difficile. Per il 2023 l’Associazione stima circa 200 accoglienze che tuttavia non soddisfano ancora il totale delle domande pervenute. Nel 2022 sono state ben 90 le accoglienze che A.B.C. ha dovuto rifiutare; la sesta casa aiuterà sicuramente a ridurre lo scarto, ma non consentirà comunque di esaudire tutte le richieste. Anche i dati relativi alla permanenza delle famiglie registrano un aumento nel corso del tempo, incrementando la media da 5 a 8 giorni negli ultimi tre anni. Un dato importante riguarda la provenienza delle famiglie ospitate: più della metà delle famiglie giunte a Trieste nel 2023 proviene dalle regioni del centro e del sud Italia (negli anni precedenti gli arrivi erano più circoscritti al nord), a riprova che la migrazione sanitaria è un fenomeno in aumento e che sono sempre di più le famiglie che si trovano ad affrontare viaggi anche molto lunghi per sottoporre il proprio bambino a cure spesso impegnative.