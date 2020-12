"Offri un caffè buonissimo" slitta al 2021, aperte le donazioni per i bambini chirurgici

Rinviata al 2021 la campagna solidale “Offri un caffè buonissimo” a sostegno dei bambini chirurgici, una decisione presa a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso. Lo annuncia A.B.C. – Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus insieme a Confcommercio Trieste e FIPE, capofila della preziosa rete che negli scorsi anni ha consentito il successo dell’iniziativa, insieme agli altri partner storici tra i quali Federalberghi Trieste, l'Associazione Caffè Trieste, Solidarietà Trieste e i media partner Radio Punto Zero e Radio Attività. È comunque possibile sostenere A.B.C. online su www.abcburlo.it e con una donazione aiutare i piccoli pazienti che devono affrontare interventi e percorsi ospedalieri e le loro famiglie.

Le cassettine che in oltre 160 esercizi commerciali e pubblici accoglievano, negli ultimi due anni, le offerte dei clienti per supportare le progettualità dell’Associazione a favore dei bambini chirurgici e delle loro famiglie, torneranno a disposizione di negozi e clienti non appena le restrizioni dovute al protrarsi dell’epidemia Covid-19 saranno allentate, come annunciato da Federica Suban, Presidente Fipe Trieste.

Battain: "Un ringraziamento ai commercianti"

Giusy Battain, direttrice di A.B.C. onlus, ringrazia FIPE, Confcommercio Trieste e tutti gli esercizi che ne fanno parte, "sono riusciti a chiamare a raccolta un’intera città per il raggiungimento di un obiettivo comune e il loro impegno ha rappresentato e rappresenta un grande valore per tutta la comunità. Pur così duramente colpiti dalle contingenze causate dall’epidemia, gli esercizi commerciali cittadini, insieme alle loro associazioni di categoria, hanno infatti sempre dimostrato impegno e vicinanza, e hanno contribuito concretamente e significativamente a diverse progettualità, ultima delle quali la realizzazione della quarta casa A.B.C. inaugurata a settembre".

"Il Covid-19 - spiega il presidente di Confcommercio Trieste, Antonio Paoletti - oltre alle migliaia di vite umane, ai danni inquantificabili arrecati ad economia e occupazione, ha pure stravolto molte delle nostre abitudini di un tempo e cancellato progetti ed iniziative di ogni genere tra cui purtoppo anche “Offri un caffè buonissimo”. Sono certo tuttavia che il 2021, magari non da subito, ci condurrà a tempi migliori sotto ogni aspetto e consentirà di riprendere i precedenti impegni. Forse anche con maggiore consapevolezza e un occhio più attento per quanti si trovano in condizioni di emergenza, disagio e sofferenza".

Abc non si ferma

Nel frattempo A.B.C. onlus continua ugualmente a stare vicino alle famiglie e ai bambini che devono affrontare lunghi e complessi percorsi chirurgici. Quest’anno a causa del Covid queste famiglie, che provengono da tutto il Friuli Venezia Giulia, Veneto, ma anche dal resto d’Italia, stanno affrontando nuove preoccupazioni per la salute dei loro figli e la difficile contingenza sta causando disagi importanti ai nuclei che devono affrontare lunghi periodi lontani da casa, mentre i loro bambini sono ricoverati.

Ecco perchè A.B.C. onlus, già a partire dal marzo scorso, sta rafforzando l'accoglienza gratuita, il sostegno psicologico e avviando nuovi progetti. Durante il lockdown sono proseguite le accoglienze a Trieste nelle Case A.B.C., così come il sostegno psicologico dalla diagnosi prenatale e per tutto il percorso chirurgico dei bambini. È stato inoltre attivato un nuovo servizio di sostegno emotivo a distanza, per arrivare a tutte le famiglie che sono state beneficiarie di A.B.C. negli ultimi 15 anni. A.B.C. ha inoltre ha rafforzato la raccolta fondi online: per chi volesse continuare ad aiutare l’associazione “a distanza” sul nuovo sito www.abcburlo.it è possibile effettuare una donazione per la nuova campagna “Sostieni il coraggio”, a supporto dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Per info: www.abcburlo.it

