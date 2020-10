Cellulari, chiavi, un anello: gli oggetti smarriti a settembre

Un telefono cellulare, una catenina, un anello, una medaglietta e diversi mazzi di chiavi. Il Comune di Trieste comunica che nel mese di settembre sono stati rinvenuti sulla pubblica via gli oggetti smarriti sopraelencati. Per il ritiro, i legittimi proprietari possono rivolgersi all'ufficio oggetti rinvenuti in piazza Unità d'Italia 4, piano ammezzato, stanza 37. L'orario per il pubblico è tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30. Ulteriori oggetti smarriti sono visibili anche nella sede della Trieste Trasporti in via dei Lavoratori 2.

