Razzo contro la pizzeria, spunta un testimone: "Partito da circa 80 metri"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la testimonianza di un residente di San Giovanni in merito al grave episodio di questa notte quando la vetrina della pizzeria L'Olandese Volante è stata infranta da un razzo sparato da ignoti. Sul fatto indaga la Polizia di Stato.

"Mi trovavo in poggiolo, tre metri sopra a dove è finito il razzo, e stavo fumando. In mezzo all'incrocio c'erano dei ragazzi che, dopo aver sparato petardi stavano, con i genitori presenti, pulendo la strada. Ad un tratto, vedo accendersi sulla parte bassa di viale Sanzio, una cascata di fuochi luminosi, bellissima, e mentre stavo guardando vedo, all'altezza dello stabile dove si trova il tabacchino, partire, sparato da un tubo, un qualcosa, poi ho realizzato che si trattava di un razzo da barca o segnalazione, che lasciando una scia rossa e in traiettoria discendente ha colpito la vetrata della pizzeria, spaccandola".

"Visto che ho calcolato in circa 80 metri la distanza da dove è partito il razzo, se chi ha sparato alzava il tubo di pochi centimetri, mi centrava. Ho immediatamente allertato i vigili del fuoco e la polizia anche perché dal foro fatto sulla vetrata usciva del fumo, e successivamente anche il titolare della pizzeria".