La seconda vita di Olha, in fuga dalla guerra: "Dipingere Trieste è stata la mia cura"

TRIESTE - Scappa dalla guerra con le due figlie e ritrova la pace a Trieste, ritraendola nei suoi disegni. Ora collabora con una rivista locale come illustratrice. Una storia di integrazione, quella di Olha, cittadina Ucraina che è stata costretta a lasciare il suo paese nel marzo dello scorso anno, poco dopo lo scoppio della guerra, ed è approdata nel capoluogo giuliano, dove ha trovato ospitalità e una sua dimensione, anche professionale.

Nel suo paese lavorava come graphic designer e stilista di moda, una famiglia numerosa e una vita piena, fino al febbraio del 2022. A quel tempo, nella sua città d’origine a Brovary, vicino alla capitale del paese, arrivano le notizie dell’inizio dell’invasione e Olha si trasferisce, con le due figlie, in campagna dai suoceri, nella città di Perejaslav, nella speranza che le bombe non vengano sganciate lontano dai grandi centri urbani. L’avanzata russa arriva da nord e Brovary si trova proprio a nord est della capitale e sulla sponda opposta del fiume Dnipro, quella più vicina alla Russia. C’è il timore che, se i ponti vengono fatti saltare, saltino anche le speranze di fuggire superando il confine orientale. Il marito rimane a Brovary per lavorare ma dopo una settimana la chiama: stanno bombardando, quindi raccoglie poche cose e la raggiunge.

“In quel momento l’occupazione russa si era fermata a cinque chilometri da Brovary - racconta Olha - ma i miei genitori, che vivono cinque chilometri a nord, hanno vissuto l’esperienza dell’occupazione e sono rimasti in una cantina per due settimane. I carri armati sono arrivati in città e i russi hanno occupato le case, chi non le aveva già lasciate veniva cacciato. Se qualcuno usciva, i soldati sparavano a vista e i miei genitori con la zia malata sono stati costretti a nutrirsi di quello che c’era, a volte svenendo per la carenza di cibo e ossigeno. Poi sono riusciti a scappare perché dei volontari hanno organizzato una fuga in macchina, trasportandoli anche se debilitati dalle condizioni di vita”.

“Appena iniziata la guerra - continua - tutti i negozi erano chiusi, non c’era benzina e non si poteva usare l’auto. Siamo passati da una vita normale, con bambini felici e lavori che ci appassionavano, alla mera sopravvivenza. Dovevamo ritenerci soddisfatti se riuscivamo a trovare del pane da mettere sotto i denti. Le sirene suonavano cinque volte al giorno, anche di notte”.

A quel punto la donna prende una decisione drastica: deve lasciare il paese con le figlie e il marito torna a casa a Brovary, pronto a partire in caso di chiamata al fronte. Si trova tuttora lì e continua a lavorare da casa. Per ora, la chiamata alle armi non è ancora arrivata. Per Olha l’occasione per fuggire si presenta all'inizio di marzo 2022 tramite conoscenti che hanno contatti in Italia e con l'aiuto di una rete di volontari, ormai esperti nel percorrere strade secondarie lontane da territori occupati. Il viaggio per uscire dall’Ucraina, infatti, dura quasi tre giorni, mentre dal confine a Trieste meno di dodici ore. Nel capoluogo giuliano Olha trova una persona che la ospita in un appartamento di sua proprietà.

“Prima di partire ero esausta - spiega -, le mani mi tremavano e dovevo prendere dei calmanti. Le sirene mi svegliavano nel pieno della notte e ogni volta mi si stringeva il cuore a dover svegliare le bambine e scappare dal rifugio. Una volta attraversato il confine ho avuto la consapevolezza di essere al sicuro e sono finalmente riuscita a dormire. Tutto sembrava un sogno surreale fatto di due realtà completamente diverse”. Una duplice realtà rappresentata da una delle sue illustrazioni: una casa con una parete chiara e illuminata e una avvolta nell’ombra. Quest’ultima rappresenta l’Ucraina, dove la guerra continua a infuriare, “specialmente nelle ultime tre settimane”, precisa.

“Trieste rappresenta per me la parte chiara e illuminata - spiega Olha - questa città è stata una specie di cura per staccare da quell’incubo, mi ha aiutato a ritrovare tranquillità e voglia di vivere, ho iniziato a documentarmi sulla storia di questi luoghi e poi a dipingerli. Così è tornata l’ispirazione”. I suoi lavori, dipinti ad acquarello che ritraggono le vie di Trieste, sono stati esposti la scorsa estate anche al caffè Lettera Viva in viale XX Settembre, dove sono stati apprezzati dai clienti. Tramite amiche connazionali, Olha è poi entrata in contatto con la rivista online InTrieste, testata locale in inglese che si rivolge agli stranieri in città e attorno alla quale gravita una vivace comunità di differenti culture. Adesso collabora con il giornale come illustratrice e nel frattempo le sue figlie frequentano le scuole a Trieste e si stanno integrando. La più grande sembra aver preso da lei e va al liceo artistico, la più piccola frequenta le elementari e studia musica al conservatorio Tartini. “Ultimamente Olha usa molto il blu e i colori pastello - racconta una sua amica, che la accompagna nell’intervista - questo trasmette la serenità che ha conquistato vivendo qui”.