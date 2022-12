Olimpiade delle clanfe Christmas edition, il tuffo dalla falesia è spettacolare (VIDEO)

DUINO AURISINA - Una raffica di tuffi dal celebre "ocio del diavolo" per festeggiare il Natale in maniera diversa, tra un "daghe" di incoraggiamento e un'esclamazione dialettale per imprecare contro il freddo. Clanfe e molto altro sono andate in scena nella mattinata di ieri 24 dicembre nella baia di Sistiana. Protagonisti e convinti sostenitori del nostrano "go schizzà?" sono stati Clanfa Power e Bella Vez (nomi d'arte dei clanfadori). Vestiti uno da babbo Natale e l'altro da renna, la coppia si è arrampicata fino al punto scelto, per poi lanciarsi nel vuoto. "Era abbastanza fredda - così Benes - ma con la muta se stava discretamente ben". Il video è stato girato da Daniele Baxa.