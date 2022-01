Olimpiadi di Pechino: ecco la squadra del Friuli Venezia Giulia

Saranno nove gli atleti del Friuli Venezia Giulia in gara alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in programma da 4 al 20 febbraio.

Nel biathlon ci sarà la 26enne Lisa Vittozzi che, dopo il bronzo conquistato nella staffetta mista di PyeongChang 2018 e 4 medaglie ai Mondiali, si prepara alle seconde Olimpiadi Invernali della carriera.

Per lo sci di fondo la squadra azzurra è composta da Martina Di Centa, classe 2000, che continua a seguire le orme della zia Manuela e di papà Giorgio, entrambi campioni olimpici, dal sappadino classe 2000 Davide Graz, e da Cristina Pittin (Cs Esercito), classe 1998, che a dicembre ha ottenuto il suo primo podio in Coppa Europa .

La combinata nordica schiera il fuoriclasse Alessandro Pittin, classe 1990, primo atleta azzurro a vincere una medaglia nella storia della combinata nordica ai Giochi olimpici . Con lui ci sarà anche il tarvisiano Raffaele Buzzi, che ha fatto il suo esordio alle Olimpiadi di PyeongChang 2018.

Nello sci alpino Lara Della Mea, anche lei tarvisiana, classe 1999. Nel 2019 ha ottenuto il bronzo mondiale nel Team Event.

Infine i due bobbisti Giada Andreutti, dodicesima migliore discobola italiana di sempre, che nel 2018 ha iniziato a competere con il bob e Mattia Variola, reduce dalle Olimpiadi di PyeongChang 2018.

Sono 118 gli atleti dell’Italia Team impegnati ai Giochi Nella rassegna a cinque cerchi che prenderà il via in il 4 febbraio ci saranno 46 azzurre (il 39% dell’intera spedizione) e 72 azzurri in gara in 14 delle discipline in programma fino al 20 febbraio. Numeri simili a quelli di PyeongChang 2018, quando in Corea l’Italia fu rappresentata da 122 atleti (48 donne e 74 uomini).