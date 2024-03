Olio Capitale sempre più internazionale con 220 espositori: "Esporteremo il modello"

TRIESTE - Olio Capitale, la fiera dell'olio extravergine d'oliva, punta a esportare la cultura della produzione olearia Made in Italy nel mondo. E' emerso oggi durante l'inaugurazione, alla presenza di 220 espositori ed esponenti della politica nazionale e locale, tra cui sottosegretario di stato per l’agricoltura Patrizio Giacomo della Pietra, il sindaco Dipiazza e l'assessore regionale Scoccimarro. Una manifestazione che sta crescendo e “alza il tiro” con una proposta che arriva dal presidente della Camera di Commercio Alto Adriatico Antonio Paoletti: “chiederò al ministero se sarà possibile andare in giro per il mondo nei paesi che non producono olio per proporre l’eccellenza italiana sul modello di Olio Capitale”.

Nell'evento, che si terrà da oggi fino a domenica 10 marzo al Trieste Convention Center in Porto Vecchio, saranno presentati 168 olii, anche da paesi esteri, e ha richiamato 19 buyersi da vari paesi del mondo per instaurare rapporti commerciali B2B con le imprese del nostro territorio, oltre a 9 buyer turismo. Un evento che “è diventato una vetrina internazionale”, spiega Paoletti, e che ha visto in 16 edizioni “una crescita continua in un periodo non felice a causa dei cambiamenti climatici e altri problemi quali la mosca olearia, la psilla, l’abbandono dei giovani e dei meno giovani su questo tema”. La manifestazione ha, tra gli obbiettivi, quello di sensibilizzare i giovani per attirarli nuovamente in questo settore, anche con lezioni ad hoc su temi economici.

Intervenuto alla presentazione anche il sottosegretario Della Pietra, che ha accolto la proposta avanzata da Paoletti: “Oggi la mia presenza qui a rappresentare il Governo significa che c’è un’attenzione importante per questo settore e questa manifestazione” che “potrebbe essere uno dei punti cardine per questa operazione”. “Dobbiamo riuscire a comunicare e sviluppare meglio la comunicazione verso l’esterno e Trieste - spiega ancora il sottosegretario -, che rappresenta una porta importante verso l’Est Europa è sicuramente un posto di eccellenza”. Relativamente ai dati nazionali l'esponente del Governo ha specificato che “oggi, a causa di un calo nazionale della produzione, i prezzi stanno aumentando e secondo me non è una criticità ma un’opportunità per tutto il settore”, e ha comunicato che “l’export dell’olio extravergine 100 per cento italiano è aumentato del 3/4 per cento nel 2023”.

Intervenuto in videomessaggio anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che ha spiegato come “ormai Olio Capitale è la manifestazione più importante a livello nazionale per l’olio extravergine d’oliva. I rigidi controlli nel nostro paese garantiscono la salubrità del Made in Italy e il Fvg deve raccontare queste eccellenze”. La manifestazione, oltre agli stand espositivi, offre laboratori, degustazioni (anche di cocktail con olio d’oliva), una collaborazione con 13 ristoranti e bar della città, presentazioni e talk show. Qui il programma completo.