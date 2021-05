Insulti pesanti alla Polizia dopo il coprifuoco: denunciato un 26enne

E' successo in piazza Venezia alle 22:30, il giovane si trovava con due amici e tutti e tre sono stati sanzionati per violazione della normativa antipandemica. La Polizia si trovava nei paraggi per una lite accaduta poco prima

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale un cittadino croato del 1995, residente in città e già noto alle forze dell’ordine. Trovandosi già in zona per una lite accaduta poco prima, il personale della Squadra Volante della Questura è stato pesantemente e più volte oltraggiato dall’uomo alle 22.30 in piazza Venezia. Si trovava con un amico serbo e un triestino. Tutti e tre sono stati sanzionati amministrativamente per aver violato la normativa antipandemica.