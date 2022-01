Omicidi a Trieste, Sap: "Troppi poliziotti 'sacrificati' ai controlli Green Pass"

Riceviamo e pubblichiamo da Lorenzo Tamaro (SAP Trieste):

I tristi quanto gravi accadimenti di questi primi giorni dell'anno a Trieste, mettono in grande risalto quanto sia urgente e necessario un'operazione di rafforzamento delle forze dell’ordine. Accadimenti questi, che per la loro gravità, debbono seriamente porre delle riflessioni su quanto stia succedendo sul piano sociale e quali siano le contromisure da prendere per arginare violenza e degrado.

In attesa di trovare motivazioni e soluzioni sotto questo profilo, è davvero urgente avere le forze dell'ordine in grado di poter fronteggiare al meglio quanto sta accadendo. Oggi, l’ammanco solo nella Polizia di Stato in ambito nazionale supera le 10mila unità e la situazione di questi tempi che riguarda i fatti delittuosi, l’immigrazione clandestina e l'ordine pubblico hanno messo a duro sollecito gli operatori di Polizia in servizio ormai oggi troppo pochi e troppo vecchi.

E’ prioritario che si ragioni su maggiori e rapide assunzioni di nuovi agenti delle forze dell'ordine con il doppio scopo di aumentare gli organici e soprattutto ringiovanire ed abbassare un'età media che attualmente è troppo elevata per questo tipo di professione. Oggi le forze a disposizione sono poche e spesso vengono utilizzate nei servizi dedicati ai controlli dei greenpass, sottraendole al loro compito più prettamente di “Polizia” come appunto prevenzione e repressione di reati, soccorso ed ordine pubblico.