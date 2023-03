Tragedia in via Foscolo: uccide il figlio disabile e tenta il suicidio, è gravissimo

TRIESTE - Tragedia nella serata di oggi 16 marzo a Trieste in un appartamento al civico 18 di via Foscolo, al secondo piano. Un 38enne con disabilità (iniziali A.P.) sarebbe stato ucciso dal padre (M.P., 67 anni) che, successivamente, avrebbe tentato di suicidarsi. Sarebbe stato lui stesso a chiamare i soccorsi. L'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari del 118 è avvenuto dopo le 17, l'uomo è stato trovato sul pianerottolo e portato a Cattinara in condizioni gravissime. Almeno due gli equipaggi della Squadra Volante sul posto, più personale della Squadra mobile, la polizia scientifica e il Pm Massimo De Bortoli. Il padre, secondo quanto si apprende, sarebbe stato trasportato dall'ambulanza del 118 al pronto soccorso, scortata dalle Volanti. La dinamica dell'episodio appare ancora poco chiara. La notizia è in aggiornamento.