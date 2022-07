Massacrato a morte nel suo garage, ucciso cinquantenne

GORIZIA - Le prime piste investigative portererbbero ad un regolamento di conti, probabilmente per quanto riguarda lo spaccio di stupefacenti. Un uomo di 50 anni, W.C. e residente a Gorizia, è stato brutalmente massacrato a morte all'interno del suo garage in via dei Faiti. Il gravissimo fatto di cronaca è avvenuto nella tarda serata di ieri 17 luglio. L'aggressore e presunto omicida ha fatto perdere le sue tracce. L'uomo, secondo quanto si apprende, è nipote di un impresario edile. W.C. è stato pestato a sangue, con calci e pugni e, come da prime indiscrezioni, anche con un oggetto contundente. Sul posto la polizia di Stato del capoluogo isontino. Indaga la Squadra Mobile.

La notizia è in aggiornamento.