Omicidio Lardieri: condannato a 16 anni il coinquilino

E’ stato condannato a 16 anni per l’omicidio di Luca Lardieri e per l'incendio del suo appartamento in via del Ponznino a San Giacomo l’ ex coinquilino 28enne della vittima, Toledo Manzueta. Accolta quindi la richiesta del Pm Massimo De Bortoli, che aveva coordinato le indagini della Squadra mobile. Da queste era emerso che il cittadino domenicano, nel giorno di Pasqua del 2021, aveva ucciso il 35enne con dei fendenti alla gola, per poi appiccare un incendio nell’appartamento al fine di cancellare le prove. Una versione dei fatti accolta dal Gup Luigi Dainotti, che ha confermato anche le accuse di incendio e danneggiamento. L’imputato, giudicato con il rito abbreviato, è stato invece assolto per alcuni reati minori quali lesioni e calunnia.

“Siamo molto delusi per l’esito – ha dichiarato l’avvocato difensore di Manzueta, Alessandra Nava, del foro di Treviso -, nell’ambito di un processo indiziario, secondo noi, sono tantissimi gli aspetti che sono rimasti irrisolti. Non sono state nemmeno concesse le attenuanti generiche e non capiamo perché. Sicuramente ricorreremo in Corte d’Appello”