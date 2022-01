Omicidio Via Giulia, Linea d'Ombra: “La vittima era ospite di ICS. No a squallida narrazione sui migranti”

"Il ragazzo trovato morto nel parcheggio di via Giulia ha un nome Ibrahim Afridi. Era ospite di ICS". Lo dichiara l'associazione Linea d'Ombra Odv in un post su Facebook, che punta il dito contro un organo di stampa e specifica che "Chi lo ha cosciuto ne offre cenni che contrastano con la fredda narrazione da cui emerge lo spaccio di droga. Intanto, noi lo ricordiamo, per toglierlo – per un momento – dal cliché ostile del ‘migrante’ morto in circostanze squallide".