Esplode lo "scandalo" Rems, assassino piantonato in ospedale da 300 giorni

TRIESTE - "Lo scriva chiaramente, quello a cui stiamo assitendo è un autentico scandalo che vergognosamente si perpetua nella totale indifferenza delle istituzioni sanitarie". E' uno sfogo che non risparmia nessuno quello a cui si è lasciato andare il procuratore capo Antonio De Nicolo in merito agli sviluppi sul caso Petronio, grave fatto di sangue avvenuto la sera del 16 marzo 2023 a Trieste e che, da circa 300 giorni, vede l'omicida Marino Petronio ricoverato presso il reparto di Diagnosi e cura dell'ospedale Maggiore. Il ricovero presso il nosocomio triestino va avanti a causa dell'assenza di posti liberi nelle Rems, situazione che la procura vive con rabbia. "Ogni giorno, 24 ore su 24, Petronio è piantonato da numerosi agenti di polizia penitenziaria (il procuratore parla tra le sei e le otto persone), ma non dovrebbe stare lì, dovrebbe stare in una Rems" spiega De Nicolo.

I fatti di quel terribile 16 marzo

E' una serata quasi primaverile quella in cui il sessantasettenne Marino Petronio uccide a coltellate il figlio Alberto, trentottenne disabile. L'omicidio si consuma in via Ugo Foscolo. I sanitari del 118 che vengono chiamati sul posto si trovano davanti una scena raccapricciante. All'interno dell'appartamento c'è sangue dappertutto. L'uomo viene portato via dal 118 che lo trasporta in codice rosso all'ospedale di Cattinara a causa del tentativo di togliersi la vita. Sul posto giungono immediatamente gli uomini della Squadra mobile della questura di Trieste, assieme all'allora pubblico ministero di turno, Massimo De Bortoli, e alla polizia scientifica. Il quadro è fin da subito chiaro. All'efferato omicidio va aggiunta la condizione psicologica dell'uomo che nella perizia prodotta durante la fase giudiziaria viene indicata come "parzialmente capace di intendere e volere".

"A nessuno sembra interessare"

Ma Marino Petronio è ancora ricoverato al Maggiore, dopo 300 giorni dal fatto di cronaca. "Asugi va solo lodata perché sta contenendo i danni - continua il numero uno della procura giuliana - e fa anche di più di quello che dovrebbe. Dall'altra parte, invece, il silenzio delle istituzioni è assordante". De Nicolo lancia l'ennesimo appello, ma nelle sue parole si capisce bene che, con ogni probabilità, anche questa volta lo sfogo potrebbe cadere nel vuoto. "Se non assicurassimo i criminali alla giustizia allora l'opinione pubblica dovrebbe certamente preoccuparsi nel pensare che vi sono condannati a piede libero, ma evidentemente quando ci sono problemi come quello legato al caso Petronio a nessuno sembra interessare più di tanto".

La Rems di Aurisina

La questione ha a che fare soprattutto con le risorse da destinare alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Nella Rems di Aurisina - che tanto aveva fatto parlare di sé in ragione del caso Meran - ci sono due posti, entrambi occupati. Lì dentro vi sono Sherif Wahdan, il giovane egiziano di 27 anni che il 17 settembre del 2021 in un appartamento di via Stuparich aveva assassinato il padre con oltre 30 coltellate, e Ales Gomolj, quaratanovenne sloveno che dopo una corsa contromano lungo il raccordo autostradale 13 aveva provocato un incidente nel quale era deceduta Hutu "Paola" Parasheva, cinquantaseienne di origine romena.

"Arriviamo sempre dopo"

"I nostri appelli rimangono inascoltati - sottolinea il procuratore -, la polizia penitenziaria è a ranghi ridotti ed è costretta a piantonare l'uomo da quasi un anno. E' un autentico scandalo e all'orizzonte non sembrano esserci soluzioni di sorta. Ma il punto centrale è sempre lo stesso: il nostro sistema non ha una vision di lungo periodo, non siamo in grado di proiettare le questioni e, soprattutto, di individuare le possibili soluzioni. Arriviamo sempre tardi".