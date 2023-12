Omicidio dei due poliziotti, il caso in Cassazione a febbraio

TRIESTE - L'udienza in Cassazione sul caso di Alejandro Meran, il trentaduenne che il 4 ottobre 2019 all'interno della questura giuliana uccise i due agenti della Squadra volante Pierluigi Rotta e Matteo Demenego si terrà il prossimo 27 febbraio. A darne notizia è la Rai del Friuli Venezia Giulia. Il ricorso in terzo grado era stato avanzato dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Trieste. Le sentenze in primo e secondo grado avevano dichiarato il giovane dominicano (rinchiuso in una Rems) non imputabile per vizio di mente.