Prelievo coatto nell'omicidio stradale, tra medici e legge è questione irrisolta

TRIESTE – «Alla fine della fiera il paziente casca in pronto soccorso e i sanitari non sono contenti di affrontare situazioni del genere, vuoi perché i pazienti in questione sono accompagnati dalle forze dell’ordine, vuoi perché sono agitati e ogni tanto violenti e, in ultimo, perché le equipe che già lavorano in regimi confusi rischiano di andare in difficoltà». Ad ascoltare le parole del direttore del pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara, Franco Cominotto, tra il mondo reale e quello pensato dal legislatore c’è una profonda voragine. Il tema è quello della gestione dei pazienti coinvolti in un incidente stradale dove emergono i reati di lesioni ed omicidio stradale. Il dibattito è al centro di una annosa questione che, tra sanitari e mondo della legge, va avanti da diversi anni.

Il tema del prelievo coatto

Nel dettaglio, la querelle si rifà al cosiddetto prelievo coatto, vale a dire la necessità di diagnosticare, con precisione scientifica, l’abuso di sostanze alteranti. Cominotto è intervenuto nella mattinata di oggi al convegno di formazione organizzato nell’aula magna dell’Università di Trieste e non ha nascosto un “sentimento di disagio” nell’affrontare il tema. Pur sottolineando il bisogno di “trovare delle soluzioni assieme”, il numero uno del pronto soccorso ha voluto ribadire alcuni concetti chiave, evidentemente recepiti troppo poco. «Noi lavoriamo con il consenso da parte del paziente. La nostra è una proposta di miglioramento dello stato di salute, basata su scelte di scienza e coscienza. Non posso obbligare il paziente al prelievo coatto, ma posso convincerlo che è la cosa migliore da fare dal punto di vista clinico».

Lo "scontro" tra mondo reale e quello del legislatore

Un problema che, nella gestione dell'emergenza, innesca reazioni e conseguenze tra le più diverse. «Queste proposte sono difficili in pazienti sani – ha continuato Cominotto –, impossibili invece quando intossicati». Questo perché il sanitario in questione potrebbe incorrere, nel caso di prelievo coatto, in querele da parte del paziente e nessuno, chiaramente, ha voglia di rischiare. I medici e gli infermieri non sono il braccio armato della legge, ma il pronto soccorso «è il luogo dove sanitari e polizia devono trovare un accordo procedurale». Insomma, anche alla luce del giuramento di Ippocrate che i medici fanno dopo la laurea, la questione rimane particolarmente spinosa. Poco prima dell’intervento di Cominotto è intervenuta la dottoressa Cristina Bacer, sostituto procuratore in forza alla magistratura triestina. «L’autorizzazione del magistrato è troppo poco per convincere il sanitario che il prelievo coatto si può fare. Se è incosciente - così Cominotto - allora ho motivo di compiere determinate scelte cliniche, come ad esempio un coma che può avere una giustificazione tossica e non necessariamente traumatica. Il prelievo coattivo è responsabilità del magistrato, ma non garantisco che sia così facile ottenerlo, anche perché il medico fa fatica ad accettare la legge così com’è».

"Io non ho una risposta, la chiedo a voi"

Menzionando le “rimostranze che nel passato hanno contraddistinto il dibattito sui verbali di polizia”, senza troppi giri di parole (come nel suo stile), Cominotto ha concluso l’intervento ponendo alcuni precisi interrogativi. «Chi si presenta a Cattinara avrà modo di ottenere un prelievo coatto? Io non ho una risposta e la chiedo a voi. Quando il paziente è cosciente è difficile, quindi dovete dirmi come si fa. Attraverso la contenzione o la coercizione? Attendo una risposta perché il medico fa fatica ad accettare queste cose. Lavoriamo con schemi operativi diversi».