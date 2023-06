Omicidio Trajkovic, killer condannato a 23 anni, rabbia della famiglia di Robert

TRIESTE - Il tribunale di Trieste ha condannato a 23 anni di reclusione Ali Kashim, il giovane che nel gennaio del 2022 ha ucciso il 17enne Robert Trajkovic in un bed and breakfast di via Rittmeyer. Il delitto era stato commesso per motivi di gelosia verso una ragazza contesa tra i due, l'ex fidanzata di Kashim, che in quel periodo frequentava la giovane vittima e che, al momento dell'omicidio, alloggiava nella struttura ricettiva. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise, presieduta dal giudice Enzo Truncellito, poco prima delle 14 di oggi 30 giugno.

Gli avvocati difensori, Antonio Cattarini e Mariapia Maier, avevano chiesto una perizia psichiatrica per valutare un possibile vizio di mente di Kashim, richiesta rigettata dalla Corte. Le indagini sono state coordinate dalla pubblico ministero Lucia Baldovin, che aveva chiesto l'ergastolo. La famiglia di Robert, costituitasi parte civille, è stata difesa dagli avvocati Gabriella Frezza e Ivana Busatto, che avevano inoltre chiesto risarcimenti a favore dei parenti di Robert per un totale di oltre un milione di euro. "La giustizia italiana non funziona, non è possibile che lui farà 20 anni e basta, il nostro Robert non torna più".

Nel pomeriggio ulteriori approfondimenti