Omicidio di via Foscolo, il giorno dopo: "In passato altri episodi di violenza"

TRIESTE - Il giorno dopo non c'è molta voglia di parlare tra i residenti del condominio di via Foscolo 18, edificio all'interno del quale nella serata di ieri 16 marzo si è consumata l'ennesima tragedia nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia. La porta d'ingresso dell'appartamento dove Marino Petronio, ex geometra di 67 anni, ha accoltellato a morte il figlio Alberto, di 37. Il giovane, secondo quanto ricostruito, era seguito dai servizi sociali, come pure il padre. L'uomo è stato arrestato dalla Squadra mobile della questura di Trieste ed ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Cattinara dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Petronio, infatti, dopo aver ucciso il figlio ha tentato di togliersi la vita. E' stato lui ad allertare il 112, di fatto, confessando l'omicidio. L'intervento chirurgico è riuscito e l'uomo non è in pericolo di vita. La Procura della Repubblica aprirà un fascicolo di indagine per omicidio. Titolare delle indagini è il pubblico ministero Massimo De Bortoli, sul posto ieri sera.

La telecamera sul pianerottolo

"All'interno dell'appartamento c'erano stati degli episodi di violenza tempo fa - così una delle voci raccolte da TriestePrima nel palazzo -, per cui erano dovuti intervenire i carabinieri". La moglie, Antonella Visentin, era deceduta qualche giorno fa. "L'hanno portata via sabato scorso (11 marzo ndr)". L'uomo era molto attivo nel palazzo. "Partecipava a tutte le assemblee, diciamo che si era un po' fissato". Secondo le testimonianze raccolte, il Petronio aveva fatto installare una telecamera sul pianerottolo di casa, sopra l'ingresso dei vicini di casa. Nel palazzo l'allarme antincendio "suonava spesso". Nel giorno del lutto e della disperazione, rimangono però alcune domande. I servizi sociali e sanitari erano a conoscenza della situazione. TriestePrima ha tentato di mettersi in contatto con il direttore del Dipartimento di salute mentale, Pierpaolo Trincas, senza fortuna. "E' una tragedia". L'ennesima, che avviene a distanza di qualche giorno dall'omicidio-suicidio registrato in via del Ghirlandaio.

Gli episodi di cronaca

Nell'occasione due anziani coniugi, Roberto Fabris e Iolanda Pierazzo, erano stati trovati morti sul divano del loro appartamento. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, l'uomo avrebbe prima sparato (con una Bernardelli calibro 765) alla moglie, per poi togliersi la vita con un mix di farmaci. Sulla porta d'ingresso un biglietto e poco altro. Una tragedia sulla quale indagano i militari dell'Arma. "Siamo distrutti, è una cosa pazzesca, è arrivata come una bomba" queste le parole di un residente del condominio. Il fascicolo di indagine, in questo caso, è affidato al pubblico ministero Pietro Montrone. Sugli episodi di cronaca sono in tanti, a Trieste, ad interrogarsi. Molti, secondo una prima e sommaria ricostruzione, i fatti di sangue che affonderebbero le radici nella complessità del disagio e della salute mentale. Nel giorno in cui è scomparso Franco Rotelli, una delle menti più brillanti della rivoluzione basagliana, Trieste ha vissuto l'ennesimo dramma.