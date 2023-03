Omicidio di via Foscolo, il padre trasferito all'ospedale Maggiore

TRIESTE - Marino Petronio, il sessantasettenne che la scorsa settimana ha ucciso a coltellate il figlio Alberto, è stato dimesso dall'ospedale di Cattinara dove era stato ricoverato dopo aver tentato di togliersi la vita ed è stato trasferito all'ospedale Maggiore. Nella struttura di piazza dell'ospitale è stato affidato al servizio psichiatrico. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario ma l'uomo non è in stato di fermo. Sull'omicidio indaga la Squadra mobile della questura di Trieste, coordinata dal pubblico ministero Massimo De Bortoli. Marino Petronio, le cui condizioni di salute sono stabili, era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed era stato ricoverato presso il reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Cattinara.