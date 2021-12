Variante Omicron, in Fvg non c'è traccia, resta prevalente la Delta

Della variante Omicron in Friuli Venezia Giulia non c'è traccia. Tra il dato ottenuto dai sequenziamenti compiuti nel periodo che va dal 29 novembre al12 dicembre e l'incertezza legata alla sua presenza in Europa, la variante prevalente nella nostra regione continua ad essere la Delta. A dirlo è il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, che commenta i risultati ottenuti nell'ambito della Flash Survey coordinata dall'Istituto superiore di Sanità sui campioni raccolti.

Le sequenze analizzate sono 234 (divise per tre quarti nella settimana dal 6 al 12 dicembre, per un quarto in quella precedente e per cinque casi su un cluster nel Pordenonese della settimana ancora precedente ndr) e in tutti i casi la variante Omicron non è mai stata rilevata.