Scandalo soldi a terroristi, Fedriga: "Inaccettabile che l'Onu non si sia accorta"

TRIESTE - "Il Giorno della Memoria è una manifestazione importantissima che acquisisce un valore ancora più profondo in questo periodo purtroppo caratterizzato dal dramma vissuto dal popolo di Israele colpito brutalmente dal terrorismo e dai rigurgiti di antisemitismo che continuano a manifestarsi anche in

Europa e in Occidente". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine della cerimonia per il Giorno della Memoria che si è tenuta oggi alla Risiera di San Sabba a Trieste. "È fondamentale ricordare e condannare i tragici eventi del secolo scorso, ma tutto questo oggi non basta. È necessario intervenire adottando misure forti - ha sottolineato Fedriga -. Dobbiamo agire con determinazione per impedire, per esempio, che un'agenzia delle Nazioni unite, che ha ottenuto milioni di euro di finanziamenti dai Paesi occidentali, dia uno stipendio a dei terroristi".

"È inaccettabile che l'Onu non si sia accorta di nulla così come non è sufficiente che il segretario generale delle Nazioni unite si dica inorridito da queste circostanze rivelate esclusivamente da un'inchiesta dell'organizzazione non governativa UN Watch. Ha gravissime responsabilità chi - ha aggiunto il governatore - non si è reso conto che risorse pubbliche finivano nelle tasche di criminali per alimentare il terrorismo in Palestina".