Scuola alberghiera AD Formandum: open day nelle sedi di Gorizia e Trieste

Anche quest'anno la scuola alberghiera AD FORMANDUM apre i battenti nelle sedi di Gorizia e Trieste. In programma ben quattro date:

open day sede di Gorizia (Via della Croce 3): 10 dicembre, 13 gennaio

open day sede di Trieste (Via Ginnastica 72): 5 dicembre e 21 gennaio

Gli studenti possono scegliere fra diversi percorsi della durata di tre anni, ovvero quello di Cuoco, Cameriere o Pasticciere.

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sono rivolti a giovani dai 14 ai 18 anni che dopo la terza media vogliono intraprendere un percorso di studi che li porti a imparare un mestiere e inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro. La scuola dispone di aule attrezzate per lo studio delle materie teoriche e di laboratori dove si svolge la parte pratica. A Gorizia la lingua di insegnamento è l'italiano, mentre a Trieste c'è anche la sezione slovena.

Oltre agli open day, quest'anno la scuola offre anche la possibilità di frequentare per alcune ore le lezioni. L’ "open stage” infatti consente ai futuri allievi di conoscere da vicino la scuola, i docenti e le metodologie d’insegnamento. Per partecipare all’ open stage è necessario prenotarsi telefonicamente tramite la segreteria. Per chi fosse interessato a visitare la scuola direttamente dal divano di casa è a disposizione anche il virtual tour. Per ricevere maggiori informazioni sulla scuola e le modalità di iscrizione, la segreteria è a disposizione al tel. +39 040 566360 (TS) - +39 0481 81826 (GO) o via mail info@adformandum.org.