Scuola aperta, tornano gli open-day al Civiform di Opicina

Scuola Aperta al Civiform di Trieste sabato 17 dicembre: appuntamento dedicato ai ragazzi che devono decidere la strada da intraprendere dopo le medie. Per tutti quelli che sono interessati ai corsi per imparare una professione ed entrare nel mondo del lavoro, ma anche per chi è ancora incerto e ha necessità di un aiuto per orientarsi tra le tante opzioni possibili. Per accedere a Scuola Aperta è richiesta la prenotazione registrandosi sul sito civiform.it o chiamando la Segreteria al n. 040 9719811.

Il programma

Dalle 9.00 alle 13.00 il Centro di formazione di Opicina sarà a disposizione per far conoscere il suo staff, i laboratori e la modalità didattica. Ragazzi e famiglie potranno scoprire come si diventa cuoco, panettiere pasticcere gelatiere, manutentore auto e moto, grafico digitale, Tecnico dell’animazione turistico-sportiva e del tempo libero e il nuovo profilo in partenza il prossimo anno: Installatore e manutentore di sistemi informatici, una sorta di sistemista Junior che partecipa alla gestione quotidiana del sistema informatico aziendale, intervenendo nelle procedure di installazione, configurazione e aggiornamento dei dispositivi, dei sistemi di backup in server locali e cloud.

I corsi Civiform

I corsi Civiform sono caratterizzati da uno stimolante mix di teoria e pratica: in aula si apprendono le nozioni per svolgere la professione; in laboratorio si imparano a utilizzare gli strumenti del mestiere. Grazie agli stage nelle aziende partner si entra a contatto con i professionisti del settore scelto e si consegue una qualifica professionale (alla fine dei 3 anni) o un diploma professionale (dopo il quarto anno) con cui si può lavorare in Italia e all'estero. Pensati per chi vuole inserirsi rapidamente e con soddisfazione nel mondo del lavoro, i corsi Civiform lasciano comunque aperta la possibilità di continuare gli studi con il quarto anno Civiform – con cui si ottiene il diploma professionale – o in un istituto scolastico superiore: l’istruzione e formazione professionale, infatti, lascia liberi di coltivare il talento e le attitudini manuali senza precludersi la possibilità di reinserirsi con soddisfazione nel sistema scolastico.

Scegliere la formazione professionale vuol dire anche in questo complesso contesto socio-economico inserirsi rapidamente nel mercato: il 70% degli allievi, a solo un anno dalla qualifica, lavora proprio nel settore in cui ha studiato. I corsi sono approvati e finanziati dall’Unione europea NextGenerationEU e dalla Regione FVG all'interno di Effe.Pi, associazione di enti incaricata della gestione in regione di tali percorsi: iscrizione e frequenza, dunque, sono gratuite e numerose sono le agevolazioni e il sostegno al reddito delle famiglie nel corso dell’anno.

Il secondo appuntamento con Scuola Aperta

Il 20 gennaio seguirà un altro appuntamento di Scuola Aperta e sarà sempre possibile richiedere un appuntamento individuale su appuntamento. Negli stessi orari di Scuola Aperta sarà attivo anche uno Sportello dedicato agli adulti interessati a percorsi brevi e gratuiti per aggiornarsi o specializzare le proprie competenze: sono in partenza, infatti, i nuovi corsi del Catalogo PiazzaGOL finanziati da FSE+ 2021/2027 e PNRR: lingue, grafica, soft skill e tanto altro. Per info e iscrizioni, si può contattare la Segreteria al n. 040.9719811. Ulteriori dettagli su civiform.it