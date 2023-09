Lunedì open day all'ITIS

TRIESTE - Dal salone monumentale alla palestra, dalla chiesa alla biblioteca per poi proseguire verso le sale polifunzionali, l'auditorium, la sala sensoriale, i giardini e tanto altro ancora. L'ITIS per un giorno, in occasione della festa dei nonni, diventa “operatore turistico” e accompagna la cittadinanza in visite guidate negli ambienti che caratterizzano il comprensorio di via Pascoli. Open day, quindi, lunedì 2 ottobre 2023. Dalle ore 10 alle ore 11.30 e dalle ore 16 alle ore 17.30 sarà possibile accedere all'info-point organizzato per fornire informazioni sui servizi e le opportunità di accoglienza offerte dall'ITIS, mentre alle 10:30, alle 11.00, alle 16.30 e alle 17.00 sono state organizzate visite guidate negli ambienti dell'Azienda per i Servizi alla Persona del capoluogo giuliano. Per ulteriori dettagli sull'iniziativa è possibile chiamare il numero 040-3736303.