Sclerosi multipla, open day e consulenze personalizzate a Cattinara

Nella giornata di giovedì 12 novembre 2020, in concomitanza con analoghe iniziative a livello nazionale nel contesto della Giornata Nazionale “Bollini Rosa”, Fondazione ONDA (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere), presso gli ambulatori della Clinica Neurologica, diretta dal Prof. Paolo Manganotti, si è tenuto l’(H)-Open Day Sclerosi Multipla - Focus fertilità, gravidanza e post-partum. L’equipe dedicata alla Sclerosi Multipla (dottori Antonio Bosco, Alessio Bratina e Arianna Sartori, infermiere Stefania Griggio e Chiara Rajevich) ha aperto le porte del Centro a persone con Sclerosi Multipla e ai loro familiari per consulenze personalizzate.

La tematica proposta è stata accolta con un vivo interesse, che si è tradotto in un’importante affluenza, nel pieno rispetto delle più scrupolose norme anti-COVID19. Le persone hanno avuto la possibilità di ricevere informazioni aggiornate in base alla più recente letteratura scientifica, in un contesto di ambiente intimo e informale. È stata data risposta a quesiti, dubbi e curiosità in merito allo speciale momento della gravidanza e tematiche ad essa correlate nel contesto di una patologia cronica che, seppur delicata, non deve rappresentare barriera o ostacolo a tale straordinaria esperienza.