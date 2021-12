Scuola alberghiera Ad formandum, tornano gli open day: due nuove date a gennaio

La scuola alberghiera Ad Formandum nel 2021 ha più volte aperto le sue porte a tutti coloro che sognano una professione dell’ambito della ristorazione. Le prime giornate di porte aperte, che si sono svolte a novembre e a dicembre, hanno infatti avuto un grande successo il che dimostra, che nonostante il periodo difficile che sta affrontando il settore della ristorazione l’interesse nel lavorare in questo nell’ambito è ancora molto alto.

Il settore della ristorazione e dell’ospitalità negli ultimi anni sta assumendo un ruolo sempre più importante. Oggigiorno, infatti, a causa dei ritmi frenetici della vita, la maggior parte delle persone pranza e cena fuori casa, in ristoranti e trattorie, motivo per cui si registra una costante richiesta di personale qualificato da adibire a diverse mansioni. La professionalità richiesta viene insegnata presso gli istituti alberghieri come l’Ad Formandum , dove gli allievi possono imparare dai professionisti del settore. Infatti, tutti gli chef e i barman, che insegnano presso la scuola sono in primis gestori di bar, ristoranti, trattorie.

Presso le sedi Ad Formandum di Gorizia e di Trieste è possibile scegliere fra più percorsi nell’ambito alberghiero, come per esempio i corsi triennali di Cuoco, Cameriere e Pasticciere, alla conclusione dei quali i ragazzi conseguono la qualifica professionale. Durante il percorso una fase fondamentale è lo stage nel 2. e 3. anno, durante il quale i ragazzi vengono inseriti in una delle aziende partner della scuola per provare in prima persona com’è lavorare in un ristorante e ovviamente acquisire nuove competenze.

I corsi di istruzione e formazione professionale sono dedicati ai ragazzi fra i 14 e i 18 anni (ancora non compiuti) in possesso di licenza media. A Gorizia la lingua d’insegnamento è l’italiano, mentre a Trieste c’è anche la sezione slovena.

Le ultime giornate di open day si svolgeranno nelle seguenti date:

Sede di Gorizia, 13 gennaio 2022 dalle 14.00 alle 17.30

Sede di Trieste, 21 gennaio 2022 dalle 14.30 alle 18.30

L’iscrizione è possibile anche dopo l’avvio dell’anno scolastico. Per informazioni sulle modalità di iscrizione è a disposizione la segreteria della scuola al tel. +39 040 566360 (TS) - +39 0481 81826 (GO) oppure via mail info@adformandum.org.