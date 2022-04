Cadono da una scala in via Ghega: due operai all'ospedale

Due operai al lavoro cadono da una scala da crica tre metri procurandosi ferite: è successo stamattina intorno alle 9 in via Ghega. Sul posto l'ambulanza del 118, che ha portato i due feriti, entrambi italiani, al pronto soccorso di Cattinara, uno dei due ha riportato un trauma cranico e toracico e l'altro contusioni varie. Le loro condizioni non sono apparse preoccupanti in un primo momento ma a esami più approfonditi uno dei due è risultato in condizioni più serie del previsto e dovrà affrontare un'operazione. Sul posto anche la Polizia di stato, che ha transennato l'area temporaneamente.