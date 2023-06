Operai bloccati a 10 metri d'altezza: soccorsi dai vigili fuoco

Due operai rimangono bloccati a circa 10 metri di altezza mentre lavorano sull'illuminazione pubblica: è successo oggi, giovedì 29 giugno, intorno alle 12.00 in via Tor San Piero, nel rione di Roiano. I vigili del fuoco del comando di Trieste hanno ricevuto la chiamata di soccorso da parte degli operai, che erano rimasti bloccati all'interno di un cestello aereo. I due sono stati soccorsi dagli operatori ed evacuati dal cestello, grazie all'intervento della autoscala. In poco tempo gli operai hanno raggiunto terra. Sul posto sette operatori e i tecnici della azienda elettrica.