Tragedia in porto, morto operaio sessantenne

TRIESTE - Un operaio sulla sessantina è stato trovato morto nelle acque all'interno del porto. L'uomo, secondo quanto si apprende, stava guidando un muletto quando ha perso il controllo ed è finito in acqua. Il grave fatto di cronaca è successo tra le 15 e le 16, ma il corpo è stato ritrovato solo verso le 17. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco, la capitaneria di porto e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La notizia è in aggiornamento