Operatori sanitari in piazza contro l'obbligo vaccinale

In questi mesi abbiamo visto manifestazioni di ogni genere: la rabbia di genitori e studenti contro la Dad, imprenditori sfiancati dalle continue chiusure, artisti privati dei loro palcoscenici. Questo pomeriggio però, ad essere scesi in piazza Unità sono stati i medici, gli infermieri, gli Oss e, più in generale, il mondo dei sanitari, che hanno manifestato contro l'obbligo vaccinale per il Covid-19 imposto dal Governo con il dl 44/2021. La protesta è stata indetta dall'"Associazione vaccinare informati".

Immediata la presa di posizione dell'OPI- Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste, che ha preso le distanze: "ci dissociamo completamente da questo appuntamento e dal possibile utilizzo di loghi e simboli, che in qualche modo possano apparire contigui con il nostro Ordine Professionale". L'Ordine ha quindi ribadito l'importanza della vaccinazione,"tanto più per la categoria, a tutela dei nostri operatori e di tutti i pazienti fragili che, quotidianamente e soprattutto in quest'ultimo anno di emergenza pandemica mondiale, continuiamo a seguire con professionalità ed empatia".

"A chi manifesta contro l'obbligo del vaccino - evidenzia l'Ordine -, oggi così come in eventuali appuntamenti futuri, chiariamo ancora una volta che la professione infermieristica, al pari delle altre professioni in ambito sanitario, ha come fondamento il proprio Codice Deontologico, che guida scienza e coscienza degli infermieri verso scelte rispondenti al principio inderogabile della salute della collettività. Il valore delle evidenze scientifiche non può venir messo in discussione da arbitrarie e personali convinzioni, tanto più in un contesto così complesso come quello attuale, caratterizzato da una pandemia. Infine, a chi si definisce orgogliosamente "no vax" vogliamo ricordare le centinaia di vittime, nel nostro Paese, fra gli operatori sanitari a causa del contagio. Amici e colleghi che, con il vaccino, sarebbero ancora fra noi".