Ater: controlli a tappeto delle forze dell'ordine su oltre 100 veicoli (FOTO E VIDEO)

Oltre cento i veicoli controllati ieri da Polizia di Stato e Polizia locale nei dintoni del comprensorio Ater di via Grego. Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio, pianificati nei giorni scorsi durante una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura. In particolare, nella mattinata di ieri 20 aprile, presso il comprensorio Ater di via Grego a Trieste, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore Irene Tittoni, con l’obiettivo di creare e di mantenere delle condizioni di tranquillità nella comunità, limitando la percezione di insicurezza della cittadinanza. Questo il bilancio dell'attività: 116 persone identificate, 126 veicoli controllati, un veicolo sequestrato, tre veicoli rimossi, una violazione al Codice della strada.

Il servizio ha visto il coinvolgimento dellepattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato di zona “Polo San Sabba” e del Reparto Prevenzione Crimine di Padova (ossia unità della Polizia di Stato specializzate e fortemente addestrate per l’attività di controllo del territorio). Al buon esito dell’attività hanno concorso anche le pattuglie della Polizia Locale di Trieste, che hanno curato gli aspetti di competenza.

Infatti, nell’ambito della specifica attività di contrasto al degrado urbano è stato esperito il controllo sui veicoli presenti nella zona che, in base alla normativa di settore, debbano considerarsi alla stregua di veri e propri rifiuti: 3 veicoli sono risultati non in regola, pertanto rimossi e condotti in una depositeria autorizzata, in attesa della conclusione dell’iter per la loro demolizione.

Durante il controllo dei veicoli parcheggiati nella zona in argomento laPolizia di Stato ha accertato la presenza di uno scooter rubato che è stato sottoposto a sequestro penale, in attesa della restituzione al legittimo proprietario. Inoltre, è stata elevata una contravvenzione al Codice della Strada, in quanto un veicolo era sprovvisto di revisione.?

