Grave incidente a Opicina, morto un uomo

TRIESTE - Una persona è deceduta dopo essere rimasta coinvolta in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 5 gennaio a Opicina lungo strada per Vienna. Sul posto i sanitari del 118 con automedica e ambulanza che hanno tentato di rianimare l'uomo. Da quanto si apprende, la persona era in sella ad un mezzo a due ruote quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un muretto. Il conducente è stato sbalzato per diversi metri. Troppo gravi le ferite. L'uomo è morto sul posto.