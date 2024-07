Parla il precipitato dal balcone: "Nessuno mi ha spinto", ma la moglie resta in carcere

TRIESTE - "Non mi ha spinto nessuno, la mia una caduta accidentale". E' questa la testimonianza raccolta e mandata in onda ieri 15 luglio da Telequattro in merito al caso di Andre Nuvoli, l'uomo precipitato dal balcone della sua abitazione di via dei Papaveri 20 a Opicina lo scorso 30 giugno. La moglie di Nuvoli si trova rinchiusa nel carcere del Coroneo a Trieste con l'accusa di tentato omicidio. Sui fatti indagano i carabinieri di Aurisina e la procura giuliana ha aperto una inchiesta. Nuvoli, intervistato da Gianluca Paladin, ha raccontato la sua personale versione dei fatti dopo la caduta da un'altezza di circa sei metri.

"Abbiamo avuto una discusssione verbale dentro casa - racconta Nuvoli -, io volevo uscire di casa per prendere una boccata d'aria ma la porta era chiusa a chiave. Lei voleva che rimanessi a casa, e allora ho pensato che se non posso uscire (di casa) esco dal balcone. Mi sono arrampicato sul balcone, quando è successo ero già oltre, con una mano mi tenevo. Parlavamo e poi ho perso l'equilibrio". Nuvoli poi ricorda la caduta. "Mi sono tirato su in piedi, sono svenuto e ricordo solo l'ambulanza che mi ha portato in ospedale. Mi sono svegliato dopo due giorni in rianimazione".