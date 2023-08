Galleria piazza Foraggi, opposizioni all'attacco: "Molte segnalazioni, ci saranno altre chiusure?"

TRIESTE - Opposizioni sul piede di guerra per la galleria di piazza Foraggi, in seguito a “molte segnalazioni dei cittadini” in materia di sicurezza, che testimonierebbero l’”inadeguatezza del lavoro svolto”. Si è fatto riferimento, in particolare, all’incidente di qualche giorno fa che ha coinvolto uno scooterista il quale, non avendo visto il segnale che indicava la presenza di un tombino da sistemare, è caduto ed è stato trasportato (in condizioni non gravi) a Cattinara. Nel mirino dell'opposizione anche il disagio (pur temporaneo) del limite di 30 chilometri orari. I consiglieri comunali del Partito Democratico, Lista Russo Punto Franco, Adesso Trieste e Movimento 5 Stelle, sull’onda di un recente comunicato della Fillea, hanno avanzato dubbi sulla sulla riapertura, avvenuta prima dell’effettiva conclusione dei lavori e hanno presentato un’interrogazione alla giunta Dipiazza.

Nel documento si chiede per quando è fissata la conclusione dei lavori, quali interventi sono ancora previsti e se ci saranno altre chiusure (ipotesi, è stato detto in conferenza stampa, che sarebbe già stata ventilata da qualche tecnico). Si richiede infine se, a lavori eseguiti, è prevista una verifica di congruità e se il Comune intende rivalersi sull’impresa in caso di esito negativo.

Un dato importante fornito dai consiglieri riguarda l’aumento, in corso d’opera, del costo dei lavori. Giovanni Barbo (Pd) sostiene che “al netto delle penali, di circa 800mila euro, la ditta riceverà un importo molto simile a quello contrattuale originario”, il quale ammontava in un primo momento a poco più di 7,5 milioni di euro, poi aumentato a circa 8,7 milioni. Un rincaro, è stato detto, “non dovuto all’aumento del costo della manodopera ma a causa degli interventi aggiunti in seguito”. Per Barbo “una parte consistente del ritardo di quest’opera è dovuta all’intestardimento sul cassero, che avrebbe dovuto permettere ai cittadini di attraversare la galleria durante i lavori”.

Riccardo Laterza (At) ha dichiarato che “quando i lavori si concluderanno, la ditta avrà accumulato un numero di giorni superiore al massimo consentito dal contratto, oltre il quale si sarebbe dovuto procedere con la revoca dell’assegnazione stessa” e chiede alla Giunta che "le risorse ricavate da queste penali siano investite sulle aree che più hanno subito questo lungo cantiere”, riferendosi, in particolare, alla settima circoscrizione.

Per il consigliere Paolo Altin (Lista Russo Punto Franco) “Dipiazza è riuscito a venderci un fallimento come un successo. Un fallimento politico perché si voleva vendere alla cittadinanza il rifacimento di un tunnel senza chiuderlo, e un fallimento tecnico perché le soluzioni progettuali inizialmente ipotizzate si sono rivelate inefficaci, anche quando si tentò la strada delle iniezioni di cemento, con un’impresa che si è dimostrata inadeguata. Infine il fallimento personale di un sindaco” anche a causa di “otto annunci di riapertura, poi disattesi”.

La pentastellata Alessandra Richetti, infine, cita l’incidente che ha coinvolto lo scooterista e si chiede “come si comporterà l’assicurazione rispetto alle responsabilità del nostro concittadino? La Fillea ha denunciato subito i problemi con la sicurezza di questo cantiere, si sapeva che la ditta operava in situazioni al limite della sicurezza stessa. Inoltre, perché la chiusura ai pedoni? Vogliamo evitare che qualche ingegnere molto qualificato abbia qualche dubbio sull’esecuzione dei lavori?”.