Ordinanza Speranza: transfrontalieri esenti da tampone

La nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza non inciderà sugli spostamenti dei transfrontalieri, che saranno esenti dalle nuove disposizioni, ossia quarantena obbligatoria per i non vaccinati provenienti anche da Paesi dall'Ue ed esito negativo di un tampone per i vaccinati.

Così commenta la senatrice Tatjana Rojc (Pd): "Positiva la conferma delle esenzioni per i transfrontalieri già disposte in una precedente ordinanza del ministro Speranza. Giusta un’accresciuta cautela e monitoraggi supplementari per contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19 e delle sue varianti, anche nei confronti delle persone in entrata dai Paesi Ue. Ragionevole adottare misure che tengono conto della specificità dei territori di confine, che sono spesso comunità integrate, come nel caso eclatante di Gorizia e Nova Gorica”.