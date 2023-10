"Non ci sto a questo gioco", vicepresidente dell'Ordine degli infermieri si dimette e fa saltare il direttivo

TRIESTE - "Una rottura interna", una mancata tutela e rappresentanza deontologica della professione infermieristica anche in situazioni gravi e delicate, un disinteresse generale verso i problemi e le sfide affrontate dagli infermieri stessi, nonché dissidi e screzi continui con la presidente Brandolin e altri membri del direttivo. Sono queste le principali motivazioni che hanno spinto Manuel Cleva, vicepresidente dell'Ordine degli Infermieri, a rassegnare le proprie dimissioni, facendo saltare il numero legale e catapultando l'ente in una significativa crisi. "Non ci sto a questo gioco e ho deciso di farlo saltare - ha spiegato Cleva, sottolineando che la richiesta di ricoprire il ruolo di vicepresidente è arrivata circa un mese fa. "Sono il quarto vicepresidente a dimettersi dall'inizio del mandato - ha aggiunto -. Siamo a giunti a questa situazione dopo una serie di svariate dimissioni da parte di vari componenti, tra cui diversi consiglieri, alcune delle quali si sono verificate già nel primo semestre di mandato. Oramai eravamo ai minimi storici per rimanere in piedi".

L'ex vicepresidente ha delineato un quadro di disarmonia all'interno del direttivo, attribuendo al presidente dell'Ordine la responsabilità di non aver saputo creare una solida squadra di governo e di non essere stato in grado di cooperare con i sindacati. Un tessuto quindi già logoro, che nel tempo ha fatto crescere l'insoddisfazione tra i suoi membri. Tra le motivazioni portate all'attenzione dell'Ordine che hanno portato Cleva a rassegnare le dimissioni, spicca la lunga lettera firmata dagli infermieri di sala operatoria a fine settembre e indirizzata alla dottoressa Brandolin, a cui non ha fatto seguito alcuna presa di posizione da parte del direttivo. A ciò si aggiungono altri episodi. "L'Ordine non ha preso posizione quando le sigle sindacali hanno etichettato gli infermieri del 118 come "portantini", anziché come professionisti - aggiunge l'ex vicepresidente -, né quando la dottoressa Consales è stata invitata a dimettersi. Non ha tutelato le posizioni dei responsabili infermieristici di dipartimento, esposte nel corso di un incontro, né c'è stata alcuna reazione di fronte alle violenze subite dagli infermieri nel pronto soccorso di Cattinara". Un modus operandi che, secondo Cleva, "ha comportato un problema non da poco".

Ora l'Ordine degli Infermieri si trova a un bivio: da una parte c'è l'ipotesi di elezioni suppletive per raggiungere la fine del mandato nel 2024 e le nuove elezioni, dall'altra un possibile commissariamento, che entrerebbe in gioco in caso di dimissioni dei restanti consiglieri. Entrambe le strade portano con sé complicazioni, soprattutto in un periodo già difficile per il settore. La decisione, che verrà presa nei prossimi giorni, determinerà il futuro dell’Ordine.