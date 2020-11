L’ordine dei medici chiede il lockdown totale

"Lockdown totale, in tutto il Paese", lo chiede il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli, tramite la pagina Facebook della Federazione. "I segnali ci dicono che il sistema non tiene e anche le regioni ora gialle presto si troveranno nelle stesse condizioni delle aree più colpite -, spiega all'ANSA il presidente - Con la media attuale, in un mese arriveremmo ad ulteriori 10mila decessi".



Anelli ha spiegato inoltre che c'è grande carenza di medici specialisti, mentre 23mila medici laureati sono in attesa di potersi specializzare, e le graduatorie sono bloccate a causa dei numerosi ricorsi. Anelli chiede, come già fatto in passato, di ammetterli tutti. Meno convinzione sullo switch di medici specializzati in altre branche verso i reparti Covid: "Se un oculista deve diventare un internista qualcosa non funziona. La formazione non è un optional".