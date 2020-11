Pranzo "clandestino" in centro: sanzionata l'Osteria agli Orfanelli

Sono stati sanzionati ieri tre locali: in un caso la Polizia ha interrotto un pranzo non consentito all'Osteria agli Orfanelli in via Pozzo di Crosada non lontano da piazza Unità, gli altri due locali sono stati multati dalla Polizia Locale in zona piazza Garibaldi - via Pascoli. Nove in tutto i locali controllati, cinque dai Carabinieri, 2 dalla Polizia locale e 2 dalla volante della Questura. Sanzionate inoltre dalle forze dell'ordine 23 persone perché sprovviste di mascherine: 12 dai Carabinieri e 11 dalla Volante della Questura. Sono state sottoposte a verifica in tutto 1059 persone, di cui 64 erano in giro dopo il coprifuoco.