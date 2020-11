Organizza una festa per dare l'addio alla "zona gialla", sanzionato

Organizza una festa per dare l'addio alla "zona gialla", ma viene scoperto e sanzionato. E' successo ieri, 14 novembre, poco dopo e le 19:30 sull'altipiano nella periferia di Trieste all'interno dei locali dell'associazione culturale. Quando arriva la pattuglia dei Carabinieri di Basovizza, la musica gira ad alto volume e sui tavoli abbondano pietanze con carne, pesce e diversi boccali di birra e bottiglie di vino. I militari chiamano quindi in supporto le pattuglie del radiomobile di Aurisina e della Stazione di Villa Opicina. Nel locale viene identificata una ventina di commensali intenti a fare festa e a salutarsi prima dell'ingresso nella zona arancio. I militari interrompono la libagione e allontanano gli avventori. Il gestore e organizzatore viene sanzionato per aver violato la normativa diretta a contrastare la diffusione del Covid 19.