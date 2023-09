Orion, un'avanguardia nel primo soccorso grazie al defibrillatore aziendale

TRIESTE - La Orion, azienda metalmeccanica sita in zona industriale, ha presentato questa mattina il defibrillatore installato all'interno dell'area di via Caboto. Frutto di una inziativa portata avanti dall'azienda e dagli stessi dipendenti attraverso risorse provenienti anche da una cassa di mutua assistenza, l'operazione rientra a pieno titolo nella necessità di divulgare la cultura del primo soccorso sul territorio triestino. Dopo l'installazione avvenuta lo scorso 15 gennaio, una squadra di 12 dipendenti ha ottenuto i certificati Basic Life Support Defibrillation. In occasione della conferenza stampa l'amministratore delegato Luca Farina ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa, annunciando che il prossimo 6 ottobre oltre 40 dipendenti frequenteranno i corsi di primo intervento. Alla conferenza stampa, oltre alla presenza di don Ettore Malnati, sono intervenuti anche Walter Rojc (già promotore dell'operazione che ha portato nelle farmacie triestine i cosiddetti Dae e curatore del progetto Orion) e il direttore del 118, Alberto Peratoner.

I primi minuti sono essenziali

"Grazie ai defibrillatori chi li utilizza è in grado di anticipare le prime manovre - così Peratoner -, perché i primi quattro cinque minuti sappiamo essere decisivi ed essenziali. E' importante che in quei momenti lavori chi è presente, così da poter aumentare le possibilità di sopravvivenza". Per Rojc "va implementata questa cultura, perché ogni minuto che passa, senza che nessuno riesca ad intervenire, provoca il 10 per cento di danni cerebrali. Per rendere un'area sicura bisognerebbe avere un Dae ogni 100 metri. E' difficile che si arrivi molto presto a questa situazione, ma lavoriamo per far sì che i defibrillatori forniscano un grosso aiuto nel campo del primo soccorso, su tutto il territorio".