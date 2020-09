Orso bruno avvistato vicino alla ciclopedonale a Draga Sant'Elia

Nel pomeriggio di ieri, nei pressi della ciclopedonale Cottur, nella zona di confine tra Italia e Slovenia, è stato avvistato un orso bruno. La notizia è stata riportata da Telequattro. L'avvistamento è stato documentato dal pilota di droni Gabriele Fabris, che in quel momento stava facendo un sorvolo sulla zona con il proprio drone. Fabris, che sorvola l'area quotidianamente per monitorare la rotta balcanica, in collaborazione con le Forze dell'ordine, e per controllare lo stato dei boschi, ha notato qualcosa di strano nelle vicinanze della pista ciclabile ed è riuscito a fare due scatti fotografici poco prima che la batteria andasse in risparmio energetico per poter permettere il ritorno del drone. Guardandoli più attentamente si è reso poi conto che si trattava proprio di un orso.

